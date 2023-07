Virgínia Fonseca dá detalhes de ida ao hospital e revela diagnóstico

Após passar a manhã no hospital, na quinta-feira (13), a influenciadora digital Virgínia Fonseca explicou aos seguidores do Instagram o que a levou procurar ajuda médica e o diagnóstico que recebeu: enxaqueca com aura.

A esposa do cantor Zé Felipe disse que o primeiro sintoma que sentiu foi a vista embaçada. “Passei colírio e não parou”, iniciou ela.

“Pensei que era porque estava sem comer, nisso que comecei a comer pão com ovo, o meu braço começou a formigar. Na verdade, comecei a sentir meu tato diferente, estava meio estranho, minha mão estava meio estranha. Foi do nada”.

Ida ao hospital

Virgínia explicou que sua mãe falou com a médica, e ela orientou que a influenciadora fosse ao hospital. “Arrumei tudo, aí começou a formigar meu braço, boca, língua, uma leve dor de cabeça e eu já não conseguia mais falar direito. Eu não conseguia escrever e falar as palavras, mesmo vindo à minha cabeça. Dava um branco e depois voltava”.

A influenciadora fez exames no hospital, até que o diagnóstico foi dado. “Resumindo: enxaqueca com aura. Apenas uma parte da população que tem enxaqueca tem essa com aura. E a gata está nessa porcentagem. Vocês não têm noção do que é essa dor. É desesperador”, disse ela.

Virgínia ainda contou que após o susto vai procurar um tratamento para enxaqueca. “Vou fazer porque eu fiquei desesperada hoje, sério, fiquei com muito medo”, concluiu.