Tati Pinheiro, de ‘Os Abelhudos’, diz que Marlene Mattos obrigou Xuxa a pular de elevador preso

Com o lançamento de “Xuxa, o Documentário”, histórias antigas de Marlene Mattos com a apresentadora estão sendo revisitadas. Uma delas foi contada pela cantora Tati Pinheiro, ex-integrante de “Os Abelhudos”, em seu canal do YouTube. Ela relatou que uma vez presenciou uma cena em que Marlene obrigou Xuxa a pular de um elevador preso, antes mesmo que profissionais a resgatassem.

“Eu convivi com a Xuxa e Marlene Mattos quando trabalhava nos Abelhudos. Além disso, fiz muito trabalhos com as duas. Fiz muitos shows com a Xuxa pelo Brasil. A Marlene não era uma pessoa doce e gentil, mas me deu muita força, me colocando em vários trabalhos. Sou muito grata a ela e a Xuxa. Eu não tenho problema com a Marlene, mas vi uma situação que quero compartilhar com vocês”, iniciou Tati.

Cantora publicou relato em seu canal; assista:

Tati ainda acrescentou que: “A gente estava viajando para fazer show e estava no elevador, que parou entre dois andares. A Xuxa ficou muito nervosa. Ela não queria saltar ali e preferia esperar. Ela não queria pular, estava insegura. A Marlene foi muito assertiva: 'Desce que eu estou mandando'. A Xuxa muito a contragosto desceu nervosa. Não queria, mas pulou entre um andar e outro. Isso foi muito marcante”.

A cantora ainda revelou que após seu pai, que a empresariava, brigar com Marlene, ela nunca mais foi chamada para trabalhar com Xuxa. “Não me lembro qual foi o motivo da discussão, mas a Marlene não chamou a gente para fazer mais nada com a Xuxa”.

O último episódio do documentário irá mostrar o reencontro de Xuxa com Marlene Mattos, após 20 anos afastadas. Alguns trechos da conversa já exibidos mostram que a empresária não demonstra arrependimento sobre o que aconteceu no passado.