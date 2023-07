Atriz Jeniffer Nascimento anuncia gravidez do primeiro filho

Os atores Jeniffer Nascimento e Jean Amorim divulgaram em suas redes sociais, nesta sexta-feira (14), que estão esperando o primeiro filho.

“Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro nós”, escreveram no post do Instagram sobre a gravidez.

Nos comentários, a dupla recebeu mensagens de carinho de famosos. “Meu deus, que benção. Parabéns, amados”, publicou Larissa Manoela.

“Eu não via a hora desse anúncio. Amo vocês, amo essa neném, amo essa família”, escreveu Camila Queiroz. “Ah, meus amores! Amo vocês. Saúde”, acrescentou Taís Araújo.

Jeniffer e Jean se conheceram ao atuar na temporada “Malhação - Sonhos”, de 2014. Eles se casaram em maio de 2019.