‘Bird Box Barcelona’, spin -off de ‘Bird Box’, já está disponível na Netflix

O filme “Bird Box Barcelona” estreou no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (14). A produção é um spin-off de “Bird Box”, filme lançado em 2018, com Sandra Bullock como protagonista, e considerado um dos maiores sucesso da plataforma de streaming.

Em “Bird Box Barcelona”, a trama acompanha Sebastián (Mario Casas) e sua filha, Sofia (Naila Schuberth), que perambulam pelas ruas de Barcelona, na Espanha, em busca de um lugar seguro para se esconderem logo após a população do mundo ser praticamente dizimada por uma raça alienígena letal.

Assim como no primeiro filme, quem olha para essas criaturas sente a vontade de cometer suicídio. A única forma de não se contaminar, é vedando os próprios olhos.

Assista ao trailer:

Sandra Bullock não participa de spin-off

Apesar de se passarem no mesmo universo, “Bird Box Barcelona” não é uma sequência direta do mesmo longa, e não conta com a participação de Sandra Bullock.

A direção e o roteiro do projeto são de Álex e David Pastor.