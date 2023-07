Mara Maravilha debocha de programa com Xuxa, Angélica e Eliana e elogia Marlene Mattos; assista

Mara Maravilha usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para dessabafar sobre a parceria anunciada entre Xuxa, Eliana e Angélica. As três apresentadoras foram convidadas para o "Criança Esperança", da TV Globo, e ela ficou de fora.

“Eu, Mara Maravilha, nunca, em nenhum tempo, pedi para fazer parte de grupo de ninguém. Eu não faço o tipo paquita, com todo respeito as loiras, minhas colegas. E outra coisa, eu não devo nada a ninguém”, disse Mara em vídeo na rede social.

Assista fala de Mara Maravilha:

No Twitter, a apresentadora seguiu comentando o assunto. "Não acredito que seja necessário fazer parte de um grupo especifico para me sentir completa. Além disso, é importante ressaltar que minha trajetória e carreira são baseadas em minha individualidade e no trabalho que desenvolvi ao longo dos anos".

Em seguida, ela ressaltou o quanto lutou para ter espaço na TV. "Tenho orgulho de quem sou e das conquistas que alcancei, independentemente de qualquer associação com grupos".

Mara se coloca em patamar de Marlene Mattos

No vídeo, Mara Maravilha ainda cita outras celebridades que começam com a letra M como Marlene Mattos, nome polêmico que fez parte da carreira de Xuxa.

Esta não é a primeira vez que Mara reclama de ser excluída de projetos envolvendo as três. Em 2019, Xuxa, Eliana e Angélica foram convidadas para estrelar a campanha de uma marca de cosméticos e também não foi convidada.