Andréa Sorvetão rebate ‘hate’ recebido nas redes sociais por afastamento de Xuxa

A ex-paquita Andréa Sorvetão usou as redes sociais para mostrar que tem recebido mensagens de ódio de uma pessoa pelo fato de não ser mais próxima de Xuxa. Ela não tem mais contato com a artista e não participou das comemorações do aniversário de 60 anos da apresentadora.

Nas mensagens, a pessoa escreveu: “Casal gordo, feio e falido”, em referência a Andréa e o marido, o cantor Conrado. “De nada adianta querer pregar fé e amor e ser uma preconceituosa”, escreveu ainda a pessoa.

Andréa usou ainda os Stories para rebater o hate: “Acho que ele conseguiu os minutinhos de fama dele. Queria que eu lesse? Eu li, mas recebo nada de você, meu querido. Só emano amor verdadeiro para você. Seja feliz, meu amor”, ironizou.

A especulação é que Xuxa tenha se afastando de Andréa e Conrado devido a divergências políticas.

Na quinta-feira (13), foi lançado no Globoplay o “Xuxa, o Documentário”, dirigido por Pedro Bial, que mostra com a artista se tornou um fenômeno no mundo. Ex-paquitas como Andrea Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão participam do projeto.