Xuxa, Angélica e Eliana se unem em programação do 'Criança Esperança' em agosto

Xuxa, Angélica e Eliana estarão juntas durante grande show, no palco do Criança Esperança 2023. O espetáculo ocorre no próximo 7 de agosto, ao vivo, no Rio de Janeiro. As apresentadoras se unem na corrente de solidariedade promovida pela TV Globo e Unesco.

O anúncio do show do trio foi realizado no Jornal Nacional, desta quinta-feira (13). A 38ª edição do evento contará com a apresentação de Ivete Sangalo e Marcos Mion.

"Depois de dez anos sem estar participando do Criança Esperança, tô de volta e trazendo um reforço maravilhoso comigo, porque se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podia faltar. Então, olha só quem vai tá comigo pela primeira vez cantando no Criança Esperança, no dia 7 de agosto: Angélica e Eliana...", disse Xuxa, em entrevista ao Jornal Nacional.

Angélia demonstrou estar feliz em participar de algo inédito com as outras apresentadoras. "Pela primeira vez num grande show, no palco, vai ser lindo, e nós três, durante uma época das nossas vidas, trabalhamos com crianças e o Criança Esperança beneficia 101 instituições, e tem como protagonista a educação, então eu acho isso muito importante, muito bacana e feliz de participar", pontuou.

Por sua vez, Eliana disse ser uma honra fazer parte desse momento. "Pra mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade, que já mudou a vida de tantas crianças e adolescentes, nesses 38 anos de história. O que será que a gente vai aprontar? ah.... Não posso contar", contou.