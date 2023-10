Sandy e Lucas Lima falam pela 1ª vez após separação no Altas Horas: 'carinho diferente'

O ex-casal Sandy e Lucas Lima fez sua primeira aparição desde o dia 25 de setembro, quando anunciaram a separação após 24 anos de relacionamento. Os dois participaram do programa Altas Horas, da TV Globo, na noite do último sábado (30). Na atração comandada por Serginho Groisman, eles disseram que ainda se amam e são "melhores amigos".

Casados por 15 anos e pais de Theo, de 9, Sandy e Lucas movimentaram as redes sociais desde o término. Fãs que participaram do programa também aumentaram as expectativas sobre o encontro, já que o programa foi gravado na terça-feira (26).

"Não é uma coisa fácil, todo mundo não sabe se portar, é esquisito. Mas existe uma amizade, uma intimidade, amor de 24 anos, isso nunca vai mudar. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos e continuaremos a ser", explicou Sandy.

Lucas ressaltou que a situação não é incomum a outros casais, mas é difícil que as pessoas consigam encerrar um relacionamento de forma saudável como eles.

"Geralmente, as pessoas acabam precisando levar e desgastar o relacionamento até o momento de uma raiva, briga e usar isso como combustível para tomar essa decisão", disse. Segundo a dupla, a decisão sobre a separação foi tomada há um mês.

Ainda no programa, os músicos cantaram juntos "Areia", que foi composta por eles. Os dois também escreveram juntos “Abri Os Olhos”, interpretada pela cantora ao lado do irmão, “Pés Cansados” e “Quem Eu Sou”.

"Precisamos nos reorganizar internamente para que a gente tivesse estofo de trazer essa notícia pro resto do mundo. Um processo longo de muita conversa, onde descobrimos um carinho diferente”, complementou Lucas.

Sandy também desmentiu uma suposta traição do músico e lamentou especulações sobre isso. "Está tudo bem entre nós e uma decisão amadurecida. É esquisito todo mundo ficar olhando pra gente querendo saber o que vamos falar. Foi um amor, uma amizade e uma intimidade de 24 anos e isso nunca vai mudar", finalizou.