Música ‘Me espera’ foi escrita em período de crise no casamento de Sandy e Lucas Lima

A música “Me Espera” foi escrita durante um período de crise no casamento de Sandy e Lucas Lima. A canção é cantada pela artista e Tiago Iorc. O ex-casal falou sobre o assunto em entrevista ao programa “Vai, Fernandinha”, em 2019.

“Não é um relacionamento fácil, não é uma alegria o tempo inteiro, mas a gente consegue reconhecer que vale a pena e consegue lutar pelo relacionamento mesmo quando um e outro não está se encontrando direito”, iniciou Lucas.

“Quando ela estava fazendo o disco Meu Canto, que a gente escreveu a música Me Espera, era uma época que eu estava trabalhando muito, ela também, a gente estava com o Theozinho quase recém-nascido. Estava muito corrido", acrescentou ele, se referindo ao filho.

"O refrão dizia 'tenta me reconhecer no temporal, me espera'. Tenta não se acostumar com a minha ausência, eu volto já. Era muito isso", disse ainda ele. "Era um 'me espera voltar', no sentido figurado”, contou Sandy.

A música foi escrita durante uma viagem dos dois, para Minas Gerais, para se reconectar. Em seguida, eles mandaram para Tiago Iorc, para que o cantor desse um toque final. “Me Espera” foi lançada em maio de 2016.