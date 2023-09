Sandy e Lucas Lima participam de ‘Altas Horas’ após anúncio de divórcio

Sandy e Lucas Lima gravaram uma participação no “Altas Horas”, na terça-feira (26), um dia após anunciarem o divórcio nas redes sociais. Thiaguinho, que também estava no programa, postou em suas redes sociais uma foto ao lado do ex-casal, Xororó, Roupa Nova e Vitor Kley.

Fãs que estavam na plateia deram alguns detalhes da gravação nas redes sociais. Segundo eles, Sandy e Lucas falaram sobre o divórcio, e que a decisão foi tomada há um mês.

O ex-casal ainda cantou juntos a música “Areia”. Ainda conforme os fãs, teve “choro e abraço”, eles já apareceram sem aliança e reforçaram que a agenda profissional segue normalmente. Lucas, inclusive, acompanhará Sandy na turnê na Europa, em outubro.

Assuntos relacionados

Divórcio

Sandy e Lucas anunciaram a separação na segunda-feira (25), após 24 anos de relacionamento e 15 de casamento. A notícia repercutiu muito nas redes sociais, e os fãs lamentaram a notícia.