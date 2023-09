Ex-nora acusa Cher de contratar quatro homens para sequestrar o próprio filho

A ex-nora da cantora Cher, Marieangela King, acusou a estrela da música de ter contratado quatro homens para sequestrar o próprio filho, Elijah Blue Allman, de um hotel em Nova York. A acusação foi feita no Tribunal de Los Angeles em dezembro de 2022, e divulgada nessa terça-feira (26), pelo The New York Post.

Em seu relato, Marieangela diz que Elijah, o filho mais novo de Cher, estava em Nova York quando quatro homens invadiram seu quarto de hotel. Na ocasião, a ex-nora da diva pop estava tentando uma reaproximação com o rapaz, depois de um pedido de divórcio feito por ele em 2021.

Assuntos relacionados

O sequestro aconteceu em 30 de novembro de 2022, data do aniversário de casamento de Marieangela e Elijah, depois que os dois passaram 12 dias juntos na cidade. “Não tenho conhecimento do paradeiro ou do bem-estar do meu marido. Estou muito preocupada com ele. Um dos quatro homens que o levaram me disse que eles foram contratados pela mãe dele”, relatou ela para as autoridades.

Ainda segundo a publicação, Cher estava tentando colocar o filho, fruto da união com seu segundo marido, Gregg Allman, em uma reabilitação, e não aprovava sua relação com Marieangela.

A ex-nora da cantora também revelou que Cher pediu para que ela deixasse a casa da família na ausência de Elijah. "Fiz isso acreditando que meus pagamentos de pensão seriam pontuais e que eu seria capaz de pagar por moradia", disse ela. "Não tive permissão para recuperar todos os meus pertences de nossa casa e residência principal, nem tive a oportunidade de inventariar nossos bens", acrescentou King, segundo documentos do caso obtivos pelo site Entertainment Tonight (ET).

Segundo o ET, a próxima audiência deste caso está marcada para o dia 27 de outubro, em Los Angeles.