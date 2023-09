Fátima Bernardes revela imagens de novo programa; atração estreia em outubro

Em clima de expectativa e contagem regressiva, a apresentadora Fátima Bernardes revelou as primeiras imagens do seu novo programa na TV. Ela vai comandar o "Assim como a gente", no canal GNT, com estreia a partir de 13 de outubro, às 21h30.

Em post publicado nessa terça-feira (26) no Instagram, a comunicadora mostrou o cenário da atração e comentou sobre a expectativa para o novo desafio profissional. Fátima apresenta, na TV Globo, o The Voice Brasil, que estreia nova temporada em novembro e não foi renovado para o próximo ano.

"A sensação de chegar no GNT é a de chegar em uma festa nobre. Estou muito animada e desafiada, exatamente como eu gosto. Acho que é tão importante a gente conseguir conversar, mesmo com pessoas diferentes de nós e tentarmos encontrar alguma conexão. Acho que o programa vai trazer isso. Cada projeto eu tento buscar algo em mim diferente para oferecer para o público. Sempre que eu enxergo em algum projeto verdade, ele me pega. E eu acho que isso está acontecendo demais aqui nesse tablado. Momentos intensos de muita verdade”, disse a jornalista.

Na publicação, famosos deixaram mensagens de apoio e desejaram sucesso para a jornalista. "Ansiosa!!!", exclamou a colega de profissão Leilane Neubarth. “Muito sucesso pra vc sempre!!!!!", disse a atriz Lilia Cabral.

Os seguidores também se mostraram empolgados. "A sua energia é contagiante, impossível perder esse programa que oferece muito", comentou um. "Vc é craque em deixar o convidado muito a vontade pra se abrir e demonstrar suas opiniões e sentimentos", declarou outra pessoa. "Fátima, tenho muita admiração por vc", escreveu mais um.

O novo programa terá 10 episódios com entrevistas e conversas com dois convidados de cada vez. “Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração, com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro”, contou Fátima, em agosto, para a revista Quem.

Idealizado por Carlos Jardim, que também surge como diretor e roteirista da atração, o "Assim como a gente" vai instigar papos saudáveis, direcionados a diversas faixas etárias.