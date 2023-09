Quem saiu do 'MasterChef Profissionais'? Veja como foram as provas do programa nessa terça (26)

Após a eliminação tripla do primeiro episódio, Tarek foi o quarto participante a sair da 5ª temporada do 'MasterChef Profissionais'. Nessa noite de terça-feira (26), o competidor não agradou os jurados ao preparar um prato salgado e uma sobremesa com água de cebola durante prova com tomates.

Após o resultado, ele confessou que ficou surpreso com a avaliação de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, pois estava confiante quando entregou as receitas. "Jamais imaginei que ia sair hoje", disse ao portal da Band.

PROVAS DO PROGRAMA

Nesta terça-feira, aconteceu o leilão do MasterChef, momento em que os 11 participantes disputaram pratos clássicos da cozinha: moqueca, paella, feijoada, bouillabaisse, bobó, estrogonofe, picadinho, steak tartar, fricassê, blanquette de vitela e braggiola (bife à rolê). Na dinâmica, todos começaram com 1h30 para preparar a receita, mas a cada lance pelo prato o tempo era descontado.

Cintia (paella) e Vinicius (fricassê) ficaram com os maiores tempos de prova: 45 minutos. Já Bárbara (moqueca), Rozana (estrogonofe), Bruna (picadinho), Raquel (steak tartar) e Tarek (bife à rolê) tiveram somente 20 minutos. Para elevar o nível da prova, os profissionais tiveram que fazer a versão vegana de cada prato.

Yuri foi o vencedor, ao fazer um bobó vegano em 40 minutos. Bárbara, Raquel, Rozana e Vinicius também subiram ao mezanino. O restante seguiu para a dinâmica de eliminação.

Já na última prova da noite, o tema foi tomate. Os competidores tiveram que fazer pratos salgados e uma sobremesa em que a fruta fosse o ingrediente principal. Por terem o pior desempenho no primeiro desafio, Bruna, Bruno e Moisés tiveram 10 minutos a menos para executar a dinâmica.

Moisés reverteu a desvantagem e venceu a prova, ao preparar um tomate recheado com cuscuz de couve-flor e uma compota de tomate com morangos. Além dele, Franklin, Cintia e Bruno também subiram ao mezanino.

Bruna e Tarek receberam as críticas mais intensas e o último acabou sendo eliminado da competição culinária.