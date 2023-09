Quem está na roça? Veja nomes e como foi a primeira votação de 'A Fazenda'

Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Nathalia Valente e André Gonçalves estão na primeira roça de 'A Fazenda' 2023, que começou a ser formada na noite dessa terça-feira (26), na RecordTV. Na ocasião, o fazendeiro Yuri Meirelles indicou a jornalista para a berlinda.

Com exceção da influenciadora, que foi vetada, um deles pode se salvar ao ganhar a Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (27). Após a dinâmica, e com a vitória de um dos peões, a roça estará definida e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no programa ao vivo de quinta-feira (28).

Além do fazendeiro, Cezar Black, Alicia X e Shay — vencedores do Paiol — estavam imunes. Nadja Pessoa, apesar de também ter vindo da votação do público, perdeu uma disputa com Cariúcha, e esta acabou ficando com a imunidade dela.

INDICAÇÃO DA FAZENDEIRO

O primeiro fazendeiro do reality, Yuri escolheu enviar Sheherazade para a berlinda. Segundo ele, apesar de ser dar bem com a comunicadora, as estratégias adotadas por ela no programa motivaram a indicação.

Em reposta, a jornalista disse que o jogo do 'grupo dos crias', do qual ele faz parte, é sujo. "O jogo do seu grupo é sujo, inaceitável e desarmônico. Vocês combinam tudo entre si", declarou.

PODERES DO LAMPIÃO

Por ter vencido a Prova de Fogo, Tonzão ganhou dois poderes, e pôde escolher ficar com um e dar outro para outro competidor. Ele escolheu Darlan, o Laranjinha. O ator usou a vantagem e fez uma mudança na baia: tirou Lily e enviou André para o lugar dela. Durante a dinâmica que definiu o grupo da baia, André escapara após Sheherazade trocar ele por Nathalia, mas acabou sendo enviado pelo Poder do Lampião.

Já o dançarino ficou com o poder da Chama Branca, que permitia que ele e outro peão, da escolha dele, tivesse peso dois no voto da roça. Kamila Simoni foi a opção do participante.

QUEM VOTOU EM QUEM

Nadja Pessoa votou em Sander;

Lucas Souza votou em Laranjinha;

Radamés votou em Lucas Souza;

Jaquelline votou em Laranjinha;

Simione votou em Lucas Souza - voto com peso 2;

Kally votou em Laranjinha;

Sander votou em Lucas Souza. Rachel Sheherazade votou em Laranjinha;

WL votou em Lucas Souza;

Jenny Miranda votou em Lucas Souza;

Laranjinha votou em Lucas Souza;

André Gonçalves votou em Radamés;

Nathalia votou em Lucas Souza;

Márcia Fu votou em Lucas Souza;

Henrique votou em Lucas Souza;

Shay votou em Kally Fonseca;

Tonzão votou em Lucas Souza — voto com peso 2;

Cézar Black votou em Lucas Souza;

Alicia X votou em Lucas Souza;

Lily votou em Lucas Souza;

Cariúcha votou em Lucas Souza.

RESTA UM

Por receber o maior número de votos, Lucas pode escolher alguém da baia para ocupar o terceiro banco da berlinda. Nathalia foi a escolhida.

Então a influencer iniciou o resta um. André Gonçalves acabou sobrando e subindo para compor o quarto lugar da roça. Na ocasião, ele ganhou o poder de vetar uma pessoa da Prova do Fazendeiro, e escolheu Nathalia.