Veja quem levou os poderes do lampião e como foi a primeira Prova de Fogo em 'A Fazenda'

Tonzão é o primeiro participante de 'A Fazenda' 2023 a vencer a Prova de Fogo. A dinâmica, realizada no domingo (24) e exibida ao público nessa segunda-feira (25), concedeu dois poderes do Lampião ao peão, sendo um deles escolhido pelos espectadores.

Quando a primeira Roça desta edição começar, na noite desta terça-feira (26), o ganhador da atividade receberá duas vantagens. Uma delas será revelada somente no programa ao vivo, e a outra foi escolhida pelo público: "troque um dos moradores da baia por um peão da sede".

Como foi a Prova de Fogo

A primeira Prova de Fogo consistia em lançar bolas e girar moedas com o rosto de alguns personagens. No entanto, os participantes tinham que lidar com um 'sabotador', que o impedia de concluir a missão.

Black foi sabotado por André Gonçalves. Então, Tonzão disputou com Lily. Jaquelline enfrentou Rachel Sheherazade. Esta, por sua vez, foi eleita a 'melhor sabotadora' da prova e pôde eleger um perdedor para salvar da Baia. Ela escolheu André.

Em seguida, a jornalista teve que indicar alguém para substituir André, então optou por Nathalia.

Como ficou a Baia? Com a vitória de Tonzão e as alterações da Sheherazade, Cezar, Jaque, Lily e Nathália estão na Baia.