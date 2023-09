Saiba o que aconteceu na festa de 'A Fazenda' dessa sexta-feira (22)

Mostrando que a edição está só começando, a primeira festa de “A Fazenda” 15 proporcionou muito entretenimento para os telespectadores, na noite dessa sexta-feira (22). O momento, que deveria ser de descontração, rendeu discussões, articulações sobre o jogo e até DR entre o único casal formado até o momento.

FOGO NO FENO

Um dos grandes acontecimentos da festa foi protagonizado pela cantora Cariúcha e pela ex-BBB Jaquelline, que discutiram após a artista ficar sabendo que a rival havia pedido para Nadja Pessoa não confiar em suas palavras.

Irritada com a fofoca, Cariúcha decidiu enfrentar a ex-BBB: “O que tu tem a ver com isso? Sai daqui, sua cobra mandada. Sua falsa. Você é toda queimada lá fora. Já começou arrumando confusão e querendo jogar, porque a gente prefere eles e não vocês”.

O espírito de confusão pareceu ter se espalhado pela festa, chegando aos peões Kally e Darlan Cunha. Em imagens transmitidas pelo PlayPlus, mas sem áudio, a dupla parece em conflito.

As suspeitas são reforçadas no fim do diálogo, quando o áudio retorna e é possível ouvir o ator falando para a participante: “Não tenho que me justificar p*rra nenhuma”.

LEITURAS DE JOGO

Em outro momento da festa, o público pôde acompanhar uma conversa interessante entre Rachel Sheherazade e Lucas Souza, em que a jornalista revela suas impressões do jogo de Jenny Miranda.

“Todo mundo virou as costas para ela. Ninguém falava com ela. Passou o dia todo indo atrás de um e de outro... Agora se sujeita a tudo para não ser expulsa do grupo”, disse Sheherazade.

PROBLEMAS NO PARAÍSO

Após trocarem beijos e carícias sob o edredom, Yuri Meirelles e Nathália Valente se desentenderam ao conversar sobre a relação. A desavença começou depois que o modelo sugeriu que os dois mantivessem o relacionamento de forma discreta, sem chamar a atenção dos outros participantes.

Nada contente com o rumo da conversa, Valente, então, rebateu: “Mas quem está falando as coisas para os outros [peões] é você. Em nenhum momento eu falei disso”.

DESABAFO

Completando os acontecimentos da noite, Sander Mecca se abriu com os colegas de confinamento sobre ter feito uso de drogas no passado. Durante o diálogo, o cantor revelou que não bebe álcool para não desencadear gatilhos que podem levá-lo a querer usar as substâncias novamente.

“Se eu tomar uma cerveja, cara, já era! Eu pulo esse muro e vou atrás de droga em Itapecerica. Eu viro o diabo! Eu uso até acabar o meu dinheiro. Se acabar o dinheiro, roubo em casa. Já cheguei a roubar celular na rua”, confessou.