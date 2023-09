Após beijar Yuri Meirelles, Nathalia Valente é exposta por Kaio Viana: 'não vou ficar com ninguém'

Após protagonizar o primeiro beijo da nova temporada de “A Fazenda”, da Record, a influenciadora Nathalia Valente está no centro de uma polêmica por, supostamente, ter prometido não se envolver com ninguém durante sua participação no reality. O compromisso foi divulgado pelo ex-namorado, Kaio Viana, na manhã desta quarta-feira (20).

Através de publicação no Instagram, o dono de “Formosa” revelou aos seguidores que a influenciadora teria procurado-o antes de ser confinada, prometendo que não "ficaria" com ninguém enquanto estivesse na atração.

“Eu tava ‘mó’ de boa na minha casa e, do nada, a mina brota aqui, pedindo desculpa. Pediu para eu reservar um hotel pra gente se encontrar, sai ‘mortão’ do meu trampo para encontrar com ela, e a mina olha no meu olho e fala ‘Olha, tô indo lá só realizar meu sonho’, disse pra mim, mil vezes, que não ia ficar com ninguém lá”, contou ele.

Reforçando sua versão da história, Kaio divulgou mensagens que teriam sido escritas por Nathalia, em que ela ressalta a promessa e pede para que o artista não a esqueça enquanto estiverem separados.

“Saiba de uma coisa: eu não vou ficar com ninguém lá dentro, Caio. [...] Eu também te amo, Caio. Não esquece de mim”, afirmou Valente, no contato.

Legenda: Mensagens de Nathalia foram divulgadas pelo artista Foto: Reprodução/Instagram

O cantor ainda revelou que a influenciadora teria pedido seu apoio na nova empreitada, afirmando que o suporte do ex-namorado era muito importante para ela. Kaio, no entanto, disse não ter confiado nas palavras de Nathalia

“Ainda bem que eu não acreditei em nada do que ela falou, né? Só (me) mantive apoiando aqui porque tinha prometido, mas já tava preparado para isso”, confidenciou.

Por fim, apesar de ter dito não acreditar na influenciadora, o artista pareceu decepcionado com a atitude da ex-namorada: “Tava aqui, o besta, apoiando ela para, na primeira semana da parada, ela meter (uma) dessa. Agora, imagina se fosse eu fazendo algo assim!”.

Nas redes sociais, a modelo e ex-fazenda Raíssa Barbosa comentou o ocorrido, defendendo o amigo: "se as pessoas soubessem dos bastidores, entenderiam porque o Kaio ficou chateado. O convite da Fazenda foi feito pra ele, ele indicou a namorada e falou 'vai lá viver o teu sonho'. Eu ainda avisei que lá dentro as coisas mudam. Pode ser que, pra vocês, seja diferente, né?! Tadinho.”

PRIMEIRO BEIJO DA NOVA TEMPORADA

Na madrugada desta quarta-feira (10), Nathalia Valente trocou beijos com Yuri Meirelles, modelo conhecido por estrelar clipe de Anitta. Dividindo o mesmo edredom, os dois passaram a noite abraçados, em clima de romance.

Apesar do momento de intimidade, os participantes não parecem animados com a perspectiva de um envolvimento mais profundo. Yuri, inclusive, chegou a comentar ter prometido não “pegar” ninguém no programa.

“Nem me fala! O pessoal da minha assessoria deve estar querendo me matar. Meu Deus, desculpa, eu errei. Foi sem querer, gente!”, brincou a influenciadora.