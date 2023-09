Enquete A Fazenda 2023: parcial aponta quem deve entrar no reality show

Nadja Pessoa, Lumena​, Cezar Black e Shay são os favoritos dos leitores para saírem do Paiol e entrarem oficialmente como peões em "A Fazenda 15", segundo aponta a parcial da enquete feita pelo Diário do Nordeste. O resultado será divulgado pela apresentadora Adriane Galisteu, na quinta-feira (21).

Conforme o levantamento, entre as mulheres, Nadja recebeu a maior quantidade de votos, representando 24%, seguida de Lumena, com 7,53%. Já entre os homens, Cezar Black recebeu 22,70% dos votos, e logo depois, em disputa acirrada, vem Shay, com 22,55% da preferência do público. Até a tarde desta terça-feira (19), a enquete havia recebido 1953 votos.

Legenda: Resultado da enquete do Paiol de 'A Fazenda 15' Foto: Reprodução

Ao todo, o Paiol foi formado por cinco homens e cinco mulheres:

Alicia X

Lumena Aleluia

Nadja Pessoa

Sol do Deboche

Whendy Tavares

Cezar Black

JP Venancios

Erick Ricarte

Shay

Igor Freitas

O público terá de decidir, entre esses, dois homens e duas mulheres para ir direto para a casa. Com a decisão, "A Fazenda 15" contará com 22 famosos.

