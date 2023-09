Enquete Paiol A Fazenda 15: quem deve entrar no reality? Vote

A pré-estreia do reality show "A Fazenda 15" foi ao ar nesta segunda-feira (18), na Record TV. Durante o programa, dez integrantes do Paiol foram revelados na edição ao vivo, mas o público deve escolher apenas quatro para competir no reality.

O resultado será divulgado pela apresentadora Adriane Galisteu, na quinta-feira (21). Dentre os participantes, estão:

Alicia X

Lumena Aleluia

Nadja Pessoa

Sol do Deboche

Whendy Tavares

Cezar Black

JP Venancios

Erick Ricarte

Shay

Igor Freitas

O Paiol foi formado por cinco homens e cinco mulheres. Ao todo, "A Fazenda" contará com 22 famosos.

