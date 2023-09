'A Fazenda 2023' divulga lista de participantes; veja quem são

A RecordTV divulga, nesta quinta-feira (14), 18 participantes da nova temporada de A Fazenda. As celebridades escolhidas serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

O anúncio dos participantes da nova edição seguirá até as 19h, em diversas plataformas.

A novidade deste ano é a reintrodução do Paiol, uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. Além dos 18 peões que serão revelados hoje, dez pessoas — cinco mulheres e cinco homens — competirão na dinâmica por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 22 peões competindo pelo prêmio milionário.

Abaixo, confira a lista completa dos participantes confirmados, que será atualizada durante o dia.

CONFIRA A LISTA DE PARTICIPANTES DE 'A FAZENDA'

Yuri Meirelles

Legenda: Yuri Meirelles foi o primeiro participante revelado da Fazenda 15 Foto: Reprodução/Instagram

O modelo carioca Yuri Meirelles, foi o primeiro nome revelado. O empresário de 22 anos gravou o clipe Funk Rave com a cantora Anitta. A confirmação da participação do peão aconteceu de forma inédita no Kwai — aplicativo patrocinador do reality show.

Lily Nobre

Legenda: Lily Nobre foi a segunda participante revelado da Fazenda 15 Foto: Reprodução/Instagram

O segundo participante revelado é a cantora Olívia Nobre, também conhecida como Lily Nobre, de 21 anos. A carioca é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom e já lançou inúmeros singles no ritmo trap. Entre os maiores sucessos da cantora estão a canção Vilã e o single Gin.

Rachel Sheherazade

Legenda: Rachel Sherazade foi a terceira participante revelada da Fazenda 15 Foto: Reprodução/Instagram

O terceiro participante revelado é a jornalista e articulista Rachel Sheherazade, de 49 anos. A paraibana, eleita diversas vezes a melhor âncora de telejornal e apresentadora de rádio, possui um currículo extenso no meio jornalístico, tendo entrevistado autoridades, como os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Melo, além de outros políticos.

Sander Mecca

Legenda: Sander Mecca foi o quarto participante revelado da Fazenda 15 Foto: Reprodução/Instagram

O quarto participante revelado é Sander Mecca, de 40 anos. O cantor fez sucesso no fim da década de 90, quando liderou a banda Twister, formada em 1999, quando tinha apenas 17 anos. A banda fez sucesso com o single “40 graus”. Durante sua passagem pelo Twister, chegaram a vender 300 mil cópias no Brasil e na América Latina.