Marido de Jojo Todynho anuncia fim do casamento e diz: "nem só de amor uma relação se constitui"

Jojo Todynho e Lucas Souza não estão mais juntos. A informação veio do próprio militar, que divulgou o fim do casamento nas redes sociais, na tarde deste sábado (8). Lucas publicou uma foto comunicando o término do relacionamento e disse que o momento é difícil para ele.

De acordo com a publicação do militar, "nem só de amor uma relação se constitui". Ele disse que decidiu tornar público o término em respeito às pessoas que têm carinho pelo casal.

O casal estava junto desde o segundo semestre de 2021. Eles casaram no início de 2022, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro.

VEJA O TRECHO DA PUBLICAÇÃO:

"Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais!". "Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim".

Lucas desejou "toda a felicidade do mundo" para a ex-esposa e destacou que Jojo tem luz e carisma.

Instantes após a publicação de Lucas Sonza, Jojo postou story no Instagram dizendo que estava no shopping, na companhia da filha, e que ainda ia parar para ler sobre o que os seguidores estavam comentando.