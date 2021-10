Jojo Todynho divulga look com fantasia para festa e seguidores elogiam: 'diabona gostosa'

A cantora Jojo Todynho, 24 anos, foi uma das celebridades a entrar no clima de Halloween neste fim de semana. A artista publicou, nesse sábado (30), registros fantasiada para uma festa aludindo ao Dia das Bruxas, comemorado neste domingo (31), mexendo com os ânimos dos seguidores no Instagram.

Na rede social, a intérprete de "Que Tiro Foi Esse" publicou sequência de imagens ostentando um look composto de body com decote cavado, meia arrastão e botas pretas. Completando o visual, ela apostou em um par de chifres no estilo Malévola, mas vermelhos.

Legenda: Diversos famosos reagiram com emojis à publicação Foto: reprodução/Instagram

Na publicação, não faltaram elogios. "Linda", disse a atriz e modelo Tatiane Melo com emojis de fogo. "Maravilhosa", escreveu a influenciadora digital Taty Zatto, encontrando eco nos comentários de diversos outros seguidores.

Ainda na esteira da repercussão do look, o apresentador David Brazil brincou: "Diabona gostosa". O comentário ensejou risadas em resposta.

Segundo o site O Fuxico, o motivo da fantasia da cantora foi uma festa de aniversário do médico João Branco, marido da melhor amiga de Jojo.