Jojo Todynho revela que traiu ex-namorado em Paris: 'Quem vacilou fui eu'

Após anunciar o término do namoro de dois meses com Márcio Felipe na semana passada, a cantora Jojo Todynho se pronunciou sobre o fim da relação e admitiu que traiu o ex durante sua viagem a Paris. Declaração foi resposta à pergunta de uma fã no Instagram nessa segunda-feira (18).

"Quem vacilou fui eu… É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso", comentou a artista de 24 anos, vencedora de "A Fazenda 12".

Fim do namoro com Márcio Felipe

O fim da relação de Jojo com o carioca Márcio Felipe foi anunciado por ela no último dia 14.

Legenda: Em setembro, a artista deu pistas que estava vivendo um romance, e dizia estar apaixonada Foto: Reprodução/Instagram

"Não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. É uma pessoa legal e bacana. Mas, gente, não teve como", disse.

Nas redes sociais, ela ainda brincou: "O INSS não pagou direito a minha aposentadoria, então a piranha está on novamente. Eu me desaposentei. Estava piranha aposentada, não estou mais. A mãe está mais que on. E é isso".

Primeira traição

Segundo o jornal Extra, o namoro entre Jojo e Márcio já havia passado por outra traição, mas desta vez por parte dele. O carioca teria traído a cantora do hit "Que tiro foi esse?" com uma manicure.

Ele chegou a negar o caso, mas a mulher envolvida postou fotos dele em sua cama. Jojo quis terminar a relação, mas a dupla acabou se reconciliando.

Novo affair?

Márcio Felipe já estaria em um novo affair, após término com Jojo Todynho. Fontes revelaram ao Extra que ele estaria ficando com uma modelo Liziane Gutierrez, primeira eliminada de "A Fazenda 13" no mês passado.

Legenda: Dupla foi clicada em viagem para Búzios Foto: Reprodução

Após a dupla ser vista junta em cliques nas redes sociais, Liziane foi procurada pela reportagem e afirmou estar curtindo uma viagem em Búzios, no Rio de Janeiro, com amigos.

"O que acontece em Búzios, fica em Búzios (risos)", disse Gutierrez.