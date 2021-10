Ludmilla cancela apresentação no Prêmio Multishow: “Onde não sou bem-vinda prefiro não estar"

Ludmilla não vai mais se apresentar no Prêmio Multishow deste ano. A decisão partiu da própria cantora, que, nesta terça-feira (19), em seu perfil no Twitter, escreveu que se sentia boicotada pelo prêmio por não concorrer na categoria ‘Cantora do Ano’. “Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem-vinda prefiro não estar só por educação”, desabafou.

Nesta edição do prêmio, prevista para ocorrer em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, Ludmilla concorre em duas categorias: ‘Hit do Ano’, com a música ‘Deixa de Onda’, parceria com Dennis e Xamã, e ‘Clipe TMZ do Ano’, com ‘Rainha de Favela’. Na categoria ‘Cantora do Ano’, as indicadas são Anitta, Ivete Sangalo, IZA, Luísa Sonza e Marília Mendonça.

Ludmilla foi escolhida ‘Cantora do Ano’ em 2019, última vez em que foi indicada. À época, ela concorreu com Ivete Sangalo, Marília Mendonça, IZA e Anitta.

“Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria ‘Cantora do Ano’. Infelizmente, essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação”, argumentou a cantora carioca, um dia após o Multishow divulgar todos os indicados nas categorias.

Ela criticou ainda o não reconhecimento de segmentos e bandeiras. “Assim como eu, vários artistas de vários segmentos e bandeiras que mereciam ser indicados ou reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdo para seus públicos estão na mesma situação”, disse.

O Prêmio Multishow ainda não se pronunciou sobre o caso.

Prêmio Multishow

Com apresentação de IZA e Tatá Werneck, o Prêmio Multishow deste ano ocorrerá em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, com apresentações musicais de Duda Beat e Majur e participações de Xuxa e Juliette, dentre outros famosos.