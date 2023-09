Que horas começa a A Fazenda 2023? Reality tem pré-estreia nesta segunda (18)

A pré-estreia do reality show A Fazenda 15 vai ao ar nesta segunda-feira (18) na tela da Record TV. A atração, que é exibida após a novela "Jesus", começará às 22h30, conforme a grade de programação da emissora.

A divulgação dos participantes ainda não acabou. Durante o programa, serão anunciados mais 10 nomes que farão parte do Paiol. Eles terão a oportunidade de concorrer a 4 vagas no elenco principal.

Estão confirmados no reality show rural nomes como Yuri Meirelles (dançarino do clipe de Anitta), Rachel Sheherazade (jornalista, ex-SBT), Lily Nobre (filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom), Sander Mecca (ex-Twister), André Gonçalves (ator), Nathalia Valente (tiktoker), Kally Fonseca (cantora), Radamés Martins (ex de Viviane Araújo), Jaqueline Grohalski (ex-BBB), Cariúcha (influenciadora), Darlan Cunha (ator) e Willian Guimarães (influenciador e ex-De Férias com o Ex).

"Todos os 18 já na sede", avisou Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities, sobre A Fazenda. Já a estreia oficial do programa ocorre na terça-feira (19).

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 15', da Record TV, começa às 22h30 nesta segunda-feira (18). Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.