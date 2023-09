Irmã de Deolane Bezerra diz que ensinará como invadir 'A Fazenda'

A advogada Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora digital Deolane, usou o Instagram para fazer um desabafo contra o diretor do programa "A Fazenda". Tudo isso pelo fato de Rodrigo Carelli ter falado sobre uma barreira criada na locação do reality para que ela não invadisse o local.

“Gente, deixa eu dar só uma dica para o Carelli, que ele disse que criou uma barreira de segurança para as irmãs da Deolane não conseguirem invadir. Tem as fazendas vizinhas, ele não pode comprar a rua, é crime, tá, fechar via pública”, disse Dayanne, que aproveitou para dar uma sugestão aos seguidores.

Em seguida, a irmã de Deolane falou: “Se vocês quiserem invadir, me perguntem como, eu ajudo vocês. Tchau, Carelli.. terror do Carelli, Dayanne Bezerra”, declarou a advogada.

Dayanne Bezerra ainda aproveitou o espaço no stories do Instagram para detonar o programa. “Sobre 'A Fazenda': pessoal, eu tenho caráter, dignidade, vergonha na cara e, principalmente, princípios. A Fazenda é um programa de mentiras, desleal e podre. Minha mãe, minhas irmãs e eu sabemos o que passamos porque nunca tínhamos visto aquela bosta antes da Deo ter ido”, detonou a advogada.

Advogada falou sobre em participar de reality

Em publicação na rede social, a advogada explicou porque não se manifestou sobre uma suposta participação no reality. “Deixei falarem, mas, nas mensagens, quem me perguntava, eu falei que não iria, pois tinha caráter e princípios, isso nem todo o dinheiro do mundo compra de mim, não estou à venda".

A influenciadora ainda declarou que o programa “não dá muitos seguidores” e deixou um recado para quem vai assistir à atração.

“Só não tomem partido, porque lá quem ganha é quem o Carelli escolhe, é uma farsa, nojenta e desleal com as pessoas que entram e com o público. E, para quem duvida, olha o sucesso da última participante ganhadora, ninguém lembra dela”, finalizou, comentando sobre Bárbara Borges.