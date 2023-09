Preta Gil volta aos palcos após cirurgia para retirada de tumor no intestino

A cantora Preta Gil participou, na quinta-feira (14), de um show ao lado da família Gil. A apresentação faz parte da turnê “Nós, a Gente" e aconteceu em São Paulo.

Foi o primeiro show da artista após 28 dias internada no hospital Sírio-Libanês, onde retirou um tumor no intestino e passou por uma histerectomia total abdominal.

Assuntos relacionados

Preta foi muito aplaudida pelo público, e ouviu gritos de apoio. “São Paulo, eu amo vocês”, disse ela. Em outro momento, declarou: “Eu sou uma mulher negra, bissexual, acabei de me curar de um câncer e estou solteira”.

Durante o tratamento do câncer, Preta confirmou a separação do personal trainer Rodrigo Godoy. Nas redes sociais, a artista disse que ele a traiu com uma pessoa que trabalhou para ela e que morou na casa dos dois durante um período.