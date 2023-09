Kamila Simioni, confirmada em 'A Fazenda 15', teve romance com Tony Salles; relembre caso

Kamila Simioni, influenciadora que ficou conhecida em 2013 por ter tido um caso com o cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, foi confirmada no elenco de A Fazenda 15 no fim da tarde desta quinta-feira (14).

"Estou pronta para encarar mais esse desafio e vocês sabem que nada passa despercebido, tenho certeza que será uma experiência inusitada e maravilhosa”, escreveu ela em publicação no Instagram, celebrando sua entrada no programa.

Além de Kamila, estão confirmados no reality show rural Yuri Meirelles (dançarino do clipe de Anitta), Rachel Sheherazade (jornalista, ex-SBT), Lily Nobre (filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom), Sander Mecca (ex-Twister), André Gonçalves (ator), Nathalia Valente (tiktoker), Kally Fonseca (cantora), Radamés Martins (ex de Viviane Araújo), Jaqueline Grohalski (ex-BBB), Cariúcha (influenciadora), Darlan Cunha (ator) e Willian Guimarães (influenciador e ex-De Férias com o Ex).

A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira (19), com pré-estreia na segunda (18), às 22h30.

Traição

Simioni ganhou destaque na mídia em 2013, ao publicar uma foto aos beijos com o cantor Tony Salles, esposo de Scheila Carvalho. Na época, a ex-dançarina do 'É o Tchan' era participante do programa e estava confinada na sexta edição do reality rural.

"Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #‎pegandoseumarido‬", escreveu Kamila na época.

Ao sair da Fazenda, a artista foi surpreendida com as notícias sobre a traição do marido. Scheila ameaçou processar a influenciadora. Kamila rebateu dizendo que também colocaria o casal na Justiça.

Na época, Tony assumiu a infidelidade em uma publicação nas redes sociais. “Qual o casal que tem mais de 10 anos juntos que nunca teve um momento de crise”, disse.