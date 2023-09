Quem saiu do 'MasterChef Profissionais'? Reality estreia com retorno de Henrique Fogaça

Com direito a retorno do chef Henrique Fogaça ao time de jurados, a nova temporada de “MasterChef Profissionais”, da Band, estreou com um episódio de tirar o fôlego dos fãs da atração. O programa, que foi ao ar nessa terça-feira (19), contou com prova de serviço e eliminação tripla.

Após se afastar da 10ª temporada do “MasterChef” por motivos pessoais, Fogaça voltou a integrar o elenco da versão profissional do reality show. Mostrando-se preparado para a nova temporada, o chef elaborou um cardápio especial para a prova de eliminação, que dificultou a vida dos participantes.

QUEM SAIU DO ‘MASTERCHEF PROFISSIONAIS’?

Os competidores tiveram que enfrentar três provas no episódio. Na primeira, o desafio foi cozinhar um bom prato, em apenas 1 hora, usando pé de galinha.

A disputa consagrou o participante Franklin como primeiro vencedor da temporada. Bárbara, Raquel e Moisés também conseguiram se sair bem, acompanhando o ganhador na subida para o mezanino. A sorte, no entanto, não sorriu para Rebeca, a primeira eliminada da noite.

Em seguida, o elenco teve a missão de preparar uma boa refeição contando apenas com enlatados. O desafio, porém, tinha um obstáculo: todos os produtos estavam cobertos por tinta, o que impedia que os participantes soubessem o conteúdo de cada lata antes de abri-las.

Nesta etapa, quem levou a melhor foi Vinicius, que subiu ao mezanino com Bruna, Tarek e Bruno. A prova, no entanto, eliminou Keila.

PROVA DE ELIMINAÇÃO

Com um desempenho ruim no primeiro desafio, Cintia e Yuri acabaram disputando a prova de eliminação com Rozana e Eduardo, participantes que não foram bem na segunda disputa.

Os quatro tiveram que preparar dois menus desenvolvidos por Henrique Fogaça e servir 30 convidados, que, em sua maioria, faziam parte do setor gastronômico.

Escolhido para liderar o quarteto na prova, Eduardo acabou sendo eliminado pelos jurados após a equipe avaliar que o competidor não teve “pulso firme” para delegar tarefas durante a disputa.