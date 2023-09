Humberto morre em 'Todas as Flores'? Veja o que acontece na novela

Humberto, o vilão de "Todas as Flores" interpretado por Fabio Assunção, morrerá no final da novela. O empresário entrará em confronto com Zoé (Regina Casé) para tentar recuperar as malas de dinheiro que entregou para ela no resgate de Judite (Mariana Nunes), mas será atingido e não resistirá aos ferimentos.

Assuntos relacionados

Após escapar do local, a chefe da quadrilha de tráfico humano sequestra Judite para se vingar. O pai de Rafael (Humberto Carrão) acaba entregando todo o dinheiro que roubou da Rhodes para salvar a amada.

Zoé, então, aluga uma mansão em Angra dos Reis (RJ), onde fica escondida com Galo (Jackson Antunes). Humberto, no entanto, consegue localizar a criminosa e exige todo o dinheiro de volta.

Troca de tiros

A criminosa se recusa a revelar onde escondeu as malas de dinheiro, e os dois começam a trocar tiros. O personagem de Fabio Assunção acaba atingido por um disparo e morre na hora. Zoé ainda chorará em cima do corpo do amante.