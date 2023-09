Noivo de Larissa Manoela depõe em investigação contra mãe da atriz nesta quarta (20), diz colunista

O ator André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, deve prestar depoimento nesta quarta-feira (20) em investigação contra a mãe da atriz, Silvana Taques, por suposto racismo religioso. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Frambach é aguardado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro, responsável pelo inquérito.

Em conversa com a filha pelo WhatsApp, Silvana ironizou a religião do ator, que é espírita kardecista. "Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", disse ela para a filha, em mensagem exposta em meio aos desentendimentos na família.

Uma investigação foi aberta a partir de uma notícia-crime feita pela Comissão de Combate a Intolerância Religiosa do Rio, assinada pelos advogados Carlos Nicodemos e Maria Fernanda Cunha.

Comissão pedirá depoimento de Larissa Manoela

A Comissão deve pedir novamente que Larissa Manoela seja ouvida como informante. A atriz ingressou com um habeas corpus na Justiça do Rio para se eximir de depor.

Em nota ao colunista, a Polícia Civil do Rio disse que "a investigação está em andamento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)" e que "um dos envolvidos é aguardado para prestar depoimento".