Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci se pronuncia após fim de namoro

A empresária Jheny Santucci se pronunciou sobre o término do relacionamento com Arthur Aguiar nesta terça-feira (19) nas redes sociais. O ator já havia feito um desabafo sobre o fim do namoro, que aconteceu dois dias após ele revelar que a influenciadora está grávida de um filho dele.

"Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim. Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez”, iniciou Jheny.

Segundo a empresária, ela sempre foi otimista sobre o futuro da relação dos dois. Na publicação, Jheny revelou que a gravidez, embora não planejada, acabou reaproximando o casal. Ela ainda esclareceu que o relacionamento deles não foi “sustentado exclusivamente pela geração de um filho”.

"Minhas expectativas foram criadas em cima de atitudes, carinhos, cuidados e declarações, como ‘Eu te amo muito’ e ‘Quero viver e ter uma família com você’. Eu realmente estava preparada para a construção da nossa família e sonhava com o dia que nosso filho iria chegar ao mundo para transbordar nosso amor", continuou.

'Será um ótimo pai'

Apesar disso, Jheny disse que os dois tinham visões diferentes sobre a construção da família, mas que não tem dúvidas de que ele “será um ótimo pai”. “Inclusive, tem sido muito zeloso e acompanhado toda a minha gravidez, até então”, completou.

A influencer ainda agradeceu o apoio que vem recebendo neste momento delicado de sua vida, e disse que o ex-casal está se esforçando para manter uma boa relação para o bem-estar do bebê.

"Independente de tudo, faremos todo o possível para manter uma boa relação por conta desse grãozinho de gente que está dentro de mim. Por aqui, sigo acompanhada e acolhida pela minha família e pelos meus amigos, que nunca mediram esforços para me ver bem. Dedicarei todos os meus esforços em uma gravidez saudável, linda e mágica", finalizou.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci assumiram o namoro em junho deste ano, logo depois do Dia dos Namorados, quando ela já estava grávida. A empresária foi a primeira pessoa com que Arthur se envolveu publicamente desde seu divórcio com Maíra Cardi, em outubro de 2022.