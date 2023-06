Arthur Aguiar assume nova namorada nas redes sociais; modelo é amiga de Neymar

O ator Arthur Aguiar, de 34 anos, revelou que está vivendo um romance com a empresária Jheny Santucci. O anúncio foi feito após o Dia dos Namorados, na terça-feira (13), pelas redes sociais.

O novo casal fez a primeira aparição pública durante show do cantor Gusttavo Lima, ainda sem confirmações do relacionamento. Na segunda-feira (12), eles marcaram presença em evento realizado em um shopping de São Paulo, mas também não haviam citado o namoro.

Após o anúncio, os dois já usaram as redes sociais para oficializar. Ainda na terça, Arthur publicou um clique de Jheny se produzindo, mostrando que os dois estavam juntos.

Legenda: Arthur publicou imagem de Jheny se arrumando em foto do Stories do Instagram Foto: reprodução/Instagram

Novo amor

Jheny Santucci é empresária do ramo da beleza e possui uma clínica de bronzeamento artificial e um salão de cabeleireiro. Entre as clientes famosas, os empreendimentos dela atendem Juliette, Juju Salimeni e Vanessa Lopes. Além disso, ela é amiga do jogador de futebol Neymar.

Jheny já apareceu em uma das festas do jogador em Paris, onde ele atua pelo Paris St. Germain. Ela apareceu ao lado do jogador durante a Festa do Branco, que festejou os 28 anos do atleta, em 2020

Já Arthur Aguiar estava solteiro desde outubro de 2022, quando anunciou o fim do casamento com Maíra Cardi.

Recentemente, em meio a questionamentos sobre fidelidade, o artista comentou sobre a vida sexual durante o confinamento no BBB 22.

"Não [fiz] nada, nem sozinho. Fiquei três meses [sem masturbação]. Acho que estava muito focado, meu pensamento estava em outro lugar, não tinha espaço para isso. Antes de ir me questionei isso, como deve ser, como seriam três meses sem nada, zero", afirmou.