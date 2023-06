Banda Família Azzolini sofre acidente de ônibus e duas pessoas morrem em colisão no Paraná

A banda Família Azzolini sofreu um acidente na rodovia PR-280, em Clevelândia (PR), na noite dessa terça-feira (13). Thaina e Thairine, vocalistas do grupo, chegaram a gravar vídeo no Instagram falando sobre o ocorrido. O ônibus das artistas e um veículo de passeiro colidiram de frente. Os motoristas dos dois veículos morreram.

Conforme o relato da cantora Thaina Azzolini, que estava no ônibus, o carro teria invadido a pista contrária. O motorista da banda tentou fazer uma manobra para desviar, mas não conseguiu impedir a colisão. Com o impacto, o ônibus acabou saindo da pista.

Veja fala da cantora Thaina sobre acidente:

Trajeto

A dupla estava indo em direção a Nova Veneza para a gravação do DVD “Carnevale di Venezia in Brazile”.

O motorista do carro, que ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais, e o condutor da banda morreram no local. Conforme Thaina, Jalinton Martins era um “irmão de estrada” e que “com muita garra salvou a todos pela forma que conduziu”

A Família Azzolini conta com grande público na região sul do País. Eles são conhecidos pelo repertório com músicas gaúchas, eruditas e italianas.