Atriz coreana Park Soo-Ryun, de 'Snowdrop', morre aos 29 anos

A atriz coreana Park Soo-Ryun morreu após sofrer uma queda nas escadas de sua residência, na Coreia do Sul. Estrela da série do streaming da Disney 'Snowdrop', ela tinha 29 anos.

Conforme o jornal britânico The Sun, Parl caiu no último domingo (11), chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, contudo, mesmo com diversas tentativas de reanimação, ela não resistiu.

Os órgãos da atriz serão doados, conforme informou a família. Essa seria uma forma de levar um pouco de "consolação" após a morte. "Deve haver alguém que precisa desesperadamente. Como mãe e pai dela, seremos capazes de viver confortados. Seu coração foi para alguém e está batendo", contou a mãe de Park ao site Soompi.

Quem era Park Soo-Ryun

A atriz Park Soo-Ryun estreou em 2018 com o musical II Tenore. Ela estrelou também Othello, Finding Mr. Destiny e The Day We Were In Love. No Instagram, Park acumula mais de oito mil seguidores, sendo conhecida no teatro na Coreia do Sul.

Park atuou na série 'Snowdrop', da plataforma Disney, que ficou no ar entre 2021 e 2022. O dorama também contava com as estrelas Jisoo e Jung Hae-in (Blackpink). Na época do lançamento da série, ela publicou que esse seria o primeiro drama da vida dela.