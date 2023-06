Karoline Lima se pronuncia após Éder Militão assumir nova namorada: ‘fim de um ciclo em paz’

Após Éder Militão assumir que está namorando a estudante de moda Cássia Lourenço, a influenciadora digital cearense Karoline Lima, ex do jogador, se pronunciou sobre a nova fase que vive.

Sem citar nomes, ela deixou claro em vídeos publicados nos stories, nesta terça-feira (13), que está feliz que “as pessoas estão seguindo a vida”. Karoline ainda disse que agora está priorizando a paz da filha, Cecília, fruto do relacionamento com o atleta.

“Estou vendo meu nome aí nos posts de fofoca. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, que eu estou muito leve, que eu estou trabalhando, vivendo a minha vida, que atingi um patamar muito legal de reconhecimento, porque vim para Madri a trabalho", disse ela.

Karoline Lima Influenciadora digital "Só queria deixar claro que não existe nenhum tipo de interesse amoroso com ninguém, nenhum tipo de envolvimento amoroso com ninguém”.

“Estou feliz porque as pessoas estão seguindo a vida, estou feliz por tudo estar se resolvendo. Estou priorizando a minha paz, a paz da minha filha... E o que aconteceu nos últimos dias foi o fim de um ciclo em paz. Eu merecia isso, a Cecília merecia isso e eu só quero ficar de boa com todo mundo, porque, como eu comentei com vocês, eu estou na melhor fase da minha vida e eu quero continuar assim”, concluiu.

No fim de semana, Karoline e Éder posaram juntos para uma foto na comemoração dos 11 meses de Cecília, o que levantou a hipótese dos dois terem reatado, mesmo ele também tendo assumido o novo namoro no Instagram.