Preta Gil reflete sobre Dia dos Namorados e revela: 'me separei antes de descobrir a traição'

A cantora Preta Gil publicou texto no Instagram, nessa segunda-feira (12), falando sobre passar o Dia dos Namorados solteira. A artista confirmou a separação de Rodrigo Godoy em maio, após boatos de traição serem divulgados na mídia. No texto em sua rede social, no entanto, Preta confirma que se separou antes mesmo de descobrir que havia sido traída.

“Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados”, iniciou ela.

“Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminui. Acredite, estar só pode ser transformador e eu escolhi isso. Para quem não entendeu, eu me separei antes de descobrir a traição. Esse dia muito angustiante para pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável. Eu acredito no amor e seguirei acreditando, apesar do trauma”, concluiu.

A cantora aproveitou para celebrar a data ao lado de amigos solteiros e comprometidos, como Fernanda Paes Leme, Ju Amaral, Carolina Dieckmann, Pablo Vittar, Gabi Melim e Gominho.