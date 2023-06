Supla namora modelo 30 anos mais jovem; saiba quem é Nathalia Mastrobiso

O cantor Supla e a namorada, a modelo Nathalia Mastrobiso, participaram, no último sábado (10), do “Altas Horas” especial de Dia dos Namorados, e o casal fez sucesso nas redes sociais. A paulista tem 26 anos e namora o artista, de 56, desde 2021.

Além de modelo, Nathalia é atriz e trabalha com vídeos para a internet. Ela faz parte de uma famosa agência de modelos de São Paulo e já apresentou um programa na web. Atualmente, tem mais de 36 mil seguidores no Instagram e compartilha fotos com o namorado e até com o sogro, Eduardo Suplicy.

No “Altas Horas”, ela contou que conheceu Supla em um posto de gasolina em São Paulo. Após conhecê-lo pessoalmente, resolveu enviar uma mensagem no direct do Instagram e marcar um encontro.

Supla estava solteiro desde o fim do namoro com a cantora Victoria Wells, em 2020. O cantor também namorou a atriz Bárbara Paz quando os dois participaram do reality show “Casa dos Artistas”, em 2001.