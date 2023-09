Arthur Aguiar anuncia que será pai novamente: 'a gente tá muito feliz'

Arthur Aguiar será pai pela segunda vez. O anúncio foi feito por ele mesmo nesta sexta-feira (15), via redes sociais. O vencedor do Big Brother Brasil 22 escondeu por cinco meses a gravidez da namorada Jheny Santucci, com quem assumiu o relacionamento publicamente há cerca de três meses.

"Finalmente podemos dizer: estamos grávidos! Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem para poder anunciar. Nosso bebê já tá com 20 semanas", escreveu no texto em que marca a empresária.

O ator e cantor, que já é pai é de Sofia Cardi, de seu relacionamento com Maíra Cardi, revelou que o "bebê já tá começando a dar os primeiros chutes". "A gente tá muito feliz em saber que já já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços. Agora é contagem regressiva. Estamos ansiosos demais", escreveu.

Quem é Jheny Santucci

Jheny Santucci é empresária do ramo da beleza e possui uma clínica de bronzeamento artificial e um salão de cabeleireiro. Entre as clientes famosas, os empreendimentos dela atendem Juliette, Juju Salimeni e Vanessa Lopes. Além disso, ela é amiga do jogador de futebol Neymar.

Jheny já apareceu em uma das festas do jogador em Paris, onde ele atua pelo Paris St. Germain. Ela apareceu ao lado do jogador durante a Festa do Branco, que festejou os 28 anos do atleta, em 2020

Já Arthur Aguiar estava solteiro desde outubro de 2022, quando anunciou o fim do casamento com Maíra Cardi.