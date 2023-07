Justiça anula casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

A ex-BBB e coach Maíra Cardi conseguiu na Justiça anular o casamento com o ator e cantor Arthur Aguiar, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. O Ministério Público de São Paulo havia proposto uma ação para anular a união, que aconteceu em 2017, porque na época Maíra ainda era casada com Egil Greto Guarize.

Conforme a colunista, a ex-BBB justificou que nunca teve ciência de que o vínculo anterior com Egil Greto, registrado nos Estados Unidos, seria válido no Brasil. Maíra se casou com Greto em 2014.

O pedido de desconstituição do casamento da ex-BBB e Arthur foi julgado procedente pela Justiça paulista na terça-feira (11).

Agora, Maíra se prepara para casar novamente, em agosto, com o youtuber Thiago Nigro, conhecido na internet como Primo Rico. Eles confirmaram o namoro em março deste ano, e no mês seguinte ficaram noivos, durante uma viagem.

Surpresa

Em 2017, Maíra organizou um casamento surpresa que viralizou nas redes sociais. Arthur Aguiar só soube da cerimônia na hora de subir ao altar, na casa do até então casal, no Rio de Janeiro. Eles são pais de Sophia.