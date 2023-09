BBB 24 começa dia 8 de janeiro e terá prêmio maior; veja novidades

A próxima edição do 'Big Brother Brasil' já tem data de estreia: 8 de janeiro de 2024. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (15) pela Globo, que anunciou mais alguns "spoilers" sobre a nova temporada do reality, além da votação por CPF. Desta vez, o campeão poderá levar para casa um prêmio ainda maior do que o do BBB 22.

Dentre as novidades, se destacam a nova composição dos participantes — a pista é que possivelmente haverá um terceiro grupo, além do Camarote e da Pipoca — e novos quadros de humor. Em um desses quadros, inclusive, um "invasor" irá bisbilhotar todos os cômodos da casa e as possíveis "bagunças" deixadas lá pelos concorrentes.

Além disso, o cinema semanal deixará de ser privilégio do líder e será ampliado para mais confinados. O líder também terá uma nova tarefa: às sextas-feiras, ele será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete ainda mais emoção para o jogo.

O BBB 24 será apresentado por Tadeu Schmidt e terá a direção de gênero de Boninho.

Outra novidade é a mudança do "Jogo da Discórdia", dinâmica que costumava ocorrer às segundas-feiras, pós-formação de Paredão. A brincadeira será substituída por outra chamada "Sincerão".

Assuntos relacionados

Prêmio pode ser ainda maior

No BBB deste ano, que consagrou a médica Amanda Meirelles vencedora, o prêmio acumulado foi de mais de R$ 2,8 milhões, um recorde. No próximo, o último a sair da casa mais vigiada do Brasil poderá levar para casa uma quantia ainda maior, mas a Globo ainda não explicou como será.

Novo esquema de votação

A votação, agora, será dividida em duas etapas: na primeira, o público deve escolher quem deseja que continue na casa. Neste caso, o eliminado será o que receber menos votos. Já no segundo momento, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis duas formas de votação: "voto da torcida" e "voto único". O "voto único" vai valer para cada CPF informado, ou seja, cada pessoa só poderá votar uma vez. Já o "voto da torcida" deve funcionar da mesma maneira que o sistema antigo: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser.

Cada uma dessas modalidades terá peso de 50% no resultado. O percentual final será a média ponderada dos dois formatos.