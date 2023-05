Tadeu Schmidt confirma participação no BBB 24 após rumores de substituição

O apresentador Tadeu Schmidt confirmou que seguirá no comando do Big Brother Brasil no próximo ano, após boatos de que seria substituído. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (3), ele ainda comemorou a primeira noite do ano com oito horas seguidas de sono.

Nas imagens, ele aparece deitado na cama. "Gente, eu precisava dividir isso com vocês e achei que era melhor fazer logo assim de pijama mesmo. Eu dormi 8 horas seguidas pela primeira vez neste ano. Nossa, que delícia! Foi bom demais. Nem lembrava como era dormir tanto assim", disse.

Em seguida, Tadeu logo tratou de afastar os rumores sobre saída do programa após a temporada deste ano.

"Vou aproveitar muito, é claro que outras missões vão aparecer nesses oito meses até o próximo BBB, mas nada que me faça dormir apenas quatro ou cinco horas", declarou.

Descanso depois do BBB 23

Ainda deitado na cama, brincou que voltaria a dormir um pouco mais. "Dá licença que vou dormir mais um pouquinho, porque tá bom demais", afirmou.

Durante a realização do programa, a rotina era intensa, com dinâmicas realizadas na segunda, terça, quinta, sábado e domingo. As festas costumavam ocorrer nos dias de quarta e sexta.