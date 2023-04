Expulso do BBB 23, MC Guimê desabafa sobre final do reality

O cantor MC Guimê, de 30 anos, deixou um recado para as finalistas do Big Brother Brasil 23 na tarde desta terça-feira (25). Em publicação no Twitter desejou sorte para Aline, Amanda e Bruna, e ainda refletiu sobre aprendizados que teve no reality.

"Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei! Desejo boa sorte para as 3 finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que com certeza vou tirar muitos aprendizados", escreveu.

O ex-BBB foi expulso do programa no dia 16 de março após importunar sexualmente Dania Mendez. Por conta disso, não estará na final do programa.

"Valeu a todos(as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada! Deus abençoe sempre. Fé e marcha", acrescentou.

Expulsão do BBB 23

A expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê ocorreu na noite do dia 16 de março, após assediarem Dania Mendez, participante do ‘La Casa de los Famosos’ que fez intercâmbio no reality brasileiro. A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Antes da expulsão, o programa exibiu uma sequência de imagens da festa do líder Guimê, entre a noite do dia 15 e a madrugada do dia 16.

Em determinado momento da noite, MC Guimê passou a mão no corpo de Dania, que ficou visivelmente desconcertada. As imagens também mostram, em outro momento, Cara de Sapato segurando a cabeça de Dania para beijá-la.