Lexa mostra nova casa após polêmica de mansão com MC Guimê; veja

Após polêmica sobre a antiga casa circular nas redes sociais, nessa segunda-feira (24), a cantora Lexa compartilhou uma foto mostrando a nova residência.

"Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação ok", começou a cantora.

"Não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta pra dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada", disse a artista.

Casa antiga

De acordo com relato da proprietária da antiga casa de Lexa e Guimê ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, o funkeiro teria deixado diversas dívidas e "não chegou a quitar nem 10%" do valor combinado. Além disso, a propriedade estaria com inúmeros problemas de estrutura, segundo a dona, Márcia Pessoa.

Por isso, o casal teria sido despejado da mansão. Após a repercussão do assunto, Lexa e Guimê usaram as redes sociais para negar as acusações.

"Essa casa foi o maior erro da vida. Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas. A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação. A planta dela está toda irregular na prefeitura. Os donos não tinham pago a construtora que fez a casa e que veio cobrar o Guimê. Nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Eles virem pagar de santos também não dá, né?", explicou Lexa nos Stories.

Bens bloqueados

Os bens da cantora tiveram um bloqueio de 30% dos rendimentos mensais. Conforme a Justiça de São Paulo, decisão foi tomada visando o pagamento de uma dívida de Guimê. Não se sabe qual o status do relacionamento do casal, desde o episódio de assédio envolvendo o funkeiro no BBB 23.