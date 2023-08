Em conferência, Globo anuncia que BBB 24 terá voto único por CPF

A próxima edição do Big Brother Brasil terá um sistema de votação por CPF. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) em um evento de lideranças da Globo.

Uma imagem do evento repercutiu nas redes sociais, apresentando "uma nova experiência de votação". Segundo a apresentação, a votação será aberta e com voto único por CPF.

Ou seja, cada pessoa poderá votar apenas uma vez no Paredão. A ferramenta deve impedir a realização de mutirões: mobilização de torcidas para acumular milhões de votos em um candidato.

A TV Globo não se posicionou oficialmente sobre a mudança. Nas redes sociais, fãs do programa aprovaram o novo método. "Agora sim vai ser uma votação mais justa", disse um usuário. "Acabou para as gangues de lan house", brincou outro.

O BBB 20 bateu o recorde de votos do programa, com mais de 1 bilhão de participações no paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez.