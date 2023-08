Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai no hospital: 'estamos na luta'

João Silva, filho de Fausto Silva, agradeceu as mensagens de carinho enviadas ao pai desde o anúncio da espera dele por um transplante de coração. "Ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita certeza que vai dar certo", disse o rapaz, que também é apresentador e chegou a dividir o palco com Faustão na Band.

Na legenda da publicação, feita nesta quinta (24), João Silva falou sobre a expectativa em meio à internação do pai. "As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo", disse.

Veja o vídeo:

O último boletim de saúde de Faustão informou que o apresentador, de 73 anos, se encontra em cuidados intensivos, com indicação para transplante cardíaco. Desde então, Fausto Silva, que está internado há 18 dias no Hospital Albert Einstein, está na lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fila do transplante

Atualmente, a fila do SUS para transplantes utiliza uma equipe técnica para avaliar as prioridades de cada paciente, considerando o quadro clínico de cada um deles. Atualmente, o Brasil contabiliza 40 mil pessoas à espera de um órgão.

"Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", informa o boletim do Hospital do Coração (HCor).

Conforme o manual do paciente de transplante de coração da Secretária de Estado da Saúde do Governo de São Paulo, pacientes podem ser determinados como prioridade devido à gravidade do quadro clínico, com apenas uma fila para todo o estado.

Faustão pode gastar até R$ 8 milhões para fazer transplante fora do SUS

De acordo com a revista Quem, o apresentador deve tentar realizar o procedimento fora do país para 'fugir' da fila. Nos Estados Unidos, o valor do transplante pode chegar a mais de US$ 1,6 milhão, o equivalente a mais de R$ 8,1 milhões segundo cotação atual, sem contar o valor coberto pelos seguros de saúde comercializados, segundo relatório de 2020 da empresa Milliman.

O tempo de espera no país ele demoraria cerca de 5 meses, um total de 7 meses a menos do que no Brasil.