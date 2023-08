Domínio de site com nome de Larissa Manoela é vendido pelo diretor do Palmeiras por R$47 mil

Um domínio com o nome da atriz Larissa Manoela está disponível para a venda no Mercado Livre por R$ 47.500, segundo informações divulgadas pelo portal PopLine. O responsável pela venda é Michel Fazolin, diretor-adjunto do Palmeiras.

Segundo ele, o primeiro site dedicado a atriz, criado pela mãe em 2012, foi retirado do ar. Michel disse ter adquirido o segundo domínio em um leilão do registro.br em 2019, e tenta vendê-lo.

Inicialmente, o larissamanoela.com.br foi anunciado por R$ 50 mil, mas se encontra atualmente com desconto.

Foto: Reprodução Mercado Livre

À coluna Splash, do Uol, Fazolin disse que a venda do domínio é um negócio particular, e não tem relação alguma com o Palmeiras. Disse ainda que trabalha com compra e venda de domínios desde 2004 e já ter sido dono de outros domínios na internet com nomes populares.

Entre eles, o bandacalypso.com.br e o araras.com.br. "Já participei de outros leilões, como o do 'thiaguinho.com.br', mas não segui com a compra", disse ele.