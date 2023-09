Maíra Cardi remove tatuagens em homenagens a Arthur Aguiar: ‘me arrependi'

A ex-BBB e coach Maíra Cardi disse em entrevista que está removendo várias tatuagens, inclusive a que fez em homenagem ao ex-marido, Arthur Aguiar. Ela escreveu o nome do ator no dia que se casaram, e justificou o motivo:

“Ele era uma pessoa muito insegura que tinha ciúme de tudo e eu quis fazer para que ele se sentisse mais seguro”, contou Maíra em entrevista ao canal do YouTube Inteligência LTDA.

Assuntos relacionados

Em seguida, a ex-BBB explicou o motivo de querer apagar a tatuagem. “Eu achava que não ia tirar tatuagem do meu ex nunca, porque ele faz parte da minha história, não adianta tirar da minha pele se ele está no meu coração. Eu tinha esse discurso poético. Quando conheci o Thiago também mudei de opinião”, explicou, se referindo ao atual marido, Thiago Nigro, com quem se casou em agosto.

“Foi a primeira vez na minha vida que olhei para algo para que fiz e me arrependi. Achei isso muito interessante e acho que tem a ver com Deus”.

Gravidez

Arthur Aguiar anunciou há alguns dias que será pai novamente, dessa vez fruto do relacionamento com Jheny Santucci. Nesta segunda-feira (18), ele confirmou por meio de um post no Instagram que os dois não estão mais namorando.