Esposa de Juliano Cazarré desabafa sobre ter filha caçula na UTI e gravidez: 'cansaço extremo'

A esposa de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, desabafou sobre o estado de saúde da filha caçula e também sobre sua sexta gravidez, em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (18). "Poucas horas de sono (5h e sempre interrompidas) há muitos meses. Fui a vários médicos e estou começando a melhorar”, conta.

O relato começou após um seguidor no Instagram perguntar em qual estágio da gravidez ela está, e se sente enjoos: "13 semanas. No início fiquei com um cansaço extremo, mas acho que era falta de vitaminas, eletrólitos desregulados e estresse acumulado".

Na últimas semanas, Letícia também rebateu algumas críticas que recebeu por trabalhar enquanto a filha está internada. “Tem uma galera aí que nunca teve filho com doença grave, nunca pisou numa UTI (quem dirá viver mais de 3 mil horas dentro de uma, como é o meu caso), nunca levou o filho pra fazer uma cirurgia (quem dirá um recém-nascido!), nunca viu o filho ter uma parada cardiorrespiratória, nunca viu filho ter choque séptico (eu já vi quatro!), mas que vai achar um absurdo eu estar trabalhando em vez de estar chorando! Vai entender”, desabafou.

Filha na UTI

Maria Guilhermina possui malformação congênita de uma das válvulas do coração e deu entrada na UTI no último dia 10 de setembro. "A correria continua. A Guilhermina está com a Letícia no hospital, dormi com ela na noite passada. Ela está se recuperando bem, e talvez lá para quarta-feira, se Deus quiser, ela já esteja em casa de novo", explicou o ator via Instagram.

A rotina de cuidados intensivos é frequente porque, ao nascer, Guilhermina foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. Desde então, ela precisou passar por quatro cirurgias e esteve internada por sete meses na UTI.