Filha de Juliano Cazarré deve deixar hospital essa semana, diz ator

Neste sábado (16), o ator Juliano Cazarré informou que a filha deve deixar o hospital até próxima quarta-feira. Maria Guilhermina passou mal após uma infecção e voltou a ser internada na UTI. Ela deu entrada no último domingo (10) e foi submetida a três procedimentos cirúrgicos.

Assuntos relacionados

Maria Guilhermina possui malformação congênita de uma das válvulas do coração. "A correria continua. A Guilhermina está com a Letícia no hospital, dormi com ela na noite passada. Ela está se recuperando bem, e talvez lá para quarta-feira, se Deus quiser, ela já esteja em casa de novo", explicou o ator via Instagram.

A rotina de cuidados intensivos é frequente porque, ao nascer, Guilhermina foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. Desde então, ela precisou passar por quatro cirurgias e esteve internada por sete meses na UTI.

Tratamento

Segundo a mãe, Letícia Cazarré, a criança também realizou tratamento com antibióticos. Na noite de segunda-feira (11), Letícia também usou as redes sociais para falar do estado de saúde da pequena: "Chegou no quarto, foi tudo bem! Graças a Deus", divulgou.

Maria Guilhermina é a quinta filha do casal, que recentemente revelou que está esperando por seu sexto filho.